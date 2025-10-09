Nazionali, Pulisic e Gimenez pronti a fare il giro del Mondo

La Serie A si ferma per dare spazio alle Nazionali. Il Milan è una delle squadre più "colpite", con Massimiliano Allegri che alla ripresa degli allenamenti avrà il gruppo soltanto parziale in vista della ripresa del campionato. Tra le diverse pedine dello scacchiere di Max che saranno impegnate con i rispettivi Paesi, ci sono anche Christian Pulisic e Santiago Gimenez, che in pochi giorni saranno costretti a macinare circa 40.000 kilometri.

A fare il punto sugli impegni dei due è l'edizione odierna di Tuttosport. I due attaccanti rossoneri, che sono stati convocati rispettivamente da Stati Uniti e Messico, voleranno per circa 39.000 kilometri compiendo davvero il giro del Mondo, considerando che la circonferenza della terra misura 40.000 km. Pulisic infatti sarà impegnato sabato notte ad Austin contro l'Ecuador, prima di imbarcarsi per Denver dove giocherà contro l'Australia. Un viaggio distante circa 1.500 km dal luogo del primo match. Infine, tornerà in Italia con un transoceanico che percorrerà circa 8.5000 km per una distanza circa di 18.800 km.

Andrà anche peggio a Santiago Gimenez, convocato dal Messico. El Bebote sfiderà la Colombia domenica notte percorrendo gli 8.500 km che separano Milano da Dallas, poi volerà a Guadalajara per affrontare l'Ecuador prima di tornare dalla città messicana fino a Milano, con un volo da 10.000 km che farà schizzare il totale a 20.220 km. Grane da risolvere per Allegri che spera di avere i due freschi per la ripresa del campionato.