Maignan ritrovato, ma il rinnovo resta in bilico: Allegri ultima carta per trattenerlo

Il Milan ha ritrovato il suo muro, ma rischia comunque di perderlo. Contro la Juventus, ma anche contro il Napoli, Mike Maignan è tornato ad essere quel portiere (decisivo) che tutti conoscevano: reattivo e dominante. La parata su Gatti è stata il manifesto del "vero" Maignan, quello che in pochi mesi aveva fatto dimenticare Donnarumma e portato a casa uno scudetto da fuoriclasse assoluto. Un rinascita forte, tecnica e mentale, arrivata in un momento in cui il suo futuro a Milano è però tutt'altro che scritto.

Per il rinnovo ci sono poche speranze

Mike Maignan è il leader silenzioso di una squadra che nella scorsa stagione ne ha patito e non poco l'assenza, soprattutto a livello mentale. Oggi però il francese è tornato ad essere quel giocatore che tutti hanno imparato ad amare, complice anche l'ottimo e minuzioso lavoro di Max Allegri (e del suo staff), che in estate si è speso tanto per bloccarne la cessione.

Adesso che la situazione sembrerebbe rientrata, dopo un paio di stagioni non all'altezza delle aspettative, il Milan vorrebbe riallacciare i contatti con Maignan ed entourage per trattare il rinnovo del contratto del francese. La sensazione, ad oggi, è che però non ci sia una vera e propria apertura da parte del giocatore per arrivare alla fumata fianca. Allo stesso tempo il calciatore non ha mai nascosto il suo legame con squadra e città, ma le priorità sarebbero diventate altre.

Allegri l'ultima speranza

In questo scenario di incertezza un ruolo chiave potrebbe giocarlo proprio Massimiliano Allegri. Il tecnico, che ha saputo ridare solidità, fiducia, ma soprattutto credibilità al Milan, è tra i pochi ad avere un rapporto diretto e di stima con il portiere francese. Allegri vede in Maignan non solo un leader tecnico, ma anche un riferimento carismatico all'interno dello spogliatoio.

E l'allenatore nel corso di questi mesi farà leva proprio su questo legame per spingere il suo capitano ad aprire ad una permanenza in rossonero, magari con un compromesso economico che possa accontentare tutte le parti in causa. L'obiettivo comuqnue è chiaro: tenere (questo) Mike al centro del progetto per costruire un Milan vincente proprio dalle sue fondamenta, la porta.