Tanti soldi, poche gioie. La Repubblica: "Dalle promesse al flop", c'è anche Nkunku
Questa mattina La Repubblica ha definito "flop" quelle che nel corso dell'estate erano delle vere e proprie promesse, visto che stiamo parlando di alcuni degli acquisti più importanti della Serie A. Da Jonathan David a Luis Henrique, passando per Ferguson della Roma fino ad arrivare a Noa Lang.
Giocatori da un nome importante, pagati anche tanto, ma che in questo inizio di stagione ha trovato più di qualche difficoltà. In questa "particolare" classifica i colleghi de La Repubblica ci hanno inserito anche Christopher Nkuku, l'acquisto più oneroso dell'estate di Serie A, che fino a questo momento si è ritagliato dello spazio da titolare solo in Coppa Italia, faticando a fare altrettando in campionato.
