All'ECG dice tutto e il contrario di tutto. Il CorSport: "Ibra gioca di sponda"
Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Ieri mattina il Senior Advisor di RedBird e Senior Management di AC MIlan Zlatan Ibrahimovic è stato ospite alla 32esima Assemblea Generale dell'ECA(European Club Associaton), cioè l'organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo. Nel corso di questa l'ex attaccante rossonero ha toccato diversi temi, dicendo tutto e il contrario di tutto (CLICCA QUI per leggere le sue dichiarazioni complete). 

Commentando l'intervento del dirigente milanista Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Ibra gioca di sponda" non sbilanciandosi più di tanto su quelli che sono dei temi delicati d'attualità, come ad esempio quello del calendario molto fitto, anche se qualche frecciata non l'ha di certo risparmiata. 