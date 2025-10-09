A confronto con Allegri. La Gazzetta: "Leao serve di più o perde il Milan"

Il Rafael Leao visto contro Napoli e Juventus non è assolutamente piaciuto a Massimiliano Allegri, che nel post partita dell'Allianz Stadium ha avuto un confronto con il suo numero 10 difronte a parte della squadra. Il portoghese avrebbe forse preferito avere un colloquio in privato con il suo allenatore, ma chissà che una cosa del genere non possa spingerlo ad "accendere la luce" e cominciare seriamente ad ingranare in questa stagione, cominciata in maniera difficoltosa per via dell'infortunio al soleo.

C'è da dire che per via di questo il numero 10 rossonero non è ancora al 100%, ma La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato nel taglio alto della prima pagina "Leao serve di più o perde il Milan", anche perché per la prima volta c'è concorrenza lì davanti, e senza un cambio di atteggiamento (e rendimento) c'è il serio rischio che il portoghese possa essere escluso a più riprese dall'11 titolare.