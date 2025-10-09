Onorificenza in arrivo. La Gazzetta: "Cardinale sarà cittadino italiano per meriti speciali"

di Lorenzo De Angelis

Il proprietario del Milan e numero 1 di RedBird Gerry Cardinale avrà la cittadinanza italiana. A confermarlo questa mattina La Gazzetta dello Sport, che ha titolato per l'appunto: "Cardinale sarà cittadino italiano per meriti speciali". 

Un'onorificrnza importante, avanzata dal Consiglio dei Ministri al presidente Mattarella perché l'imprenditore italiano "Ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione". 