L'allarme dagli 11 metri. Il CorSport: "Rigori, troppe beffe per il Diavolo"
Il Milan e quel complicato rapporto con i calci di rigore. È infatti un po' di tempo che la formazione rossonera non riesce a trovare un giusto equilibrio quando si tratta di calciare dagli undici metri, e l'errore di Christian Pulisic contro la Juventus lo conferma.
Il Corriere dello Sport titola infatti questa mattina "Rigori, troppe beffe per il Diavolo", riprendendo un po' i numeri (complicati) delle ultime stagioni. Sono infatti 5 i rigori sbagliati negli ultimi 7 tiri, addirittura 7 su 13 da inizio 2024, dato che va assolutamente migliorato, anche perché spesso le partite si decidono anche dagli 11 metri.
