Milanello per pochi. La Gazzetta: "In 15 fuori con le nazionali"
In questa sosta per le Nazionali Massimiliano Allegri non potrà lavorare praticamente su nulla, visto che i giocatori rimasti a Milanello si possono contare sulle dite di una mano.
La Gazzetta dello Sport titola infatti "In 15 fuori con le nazionali", con Fofana, Tomori, Ricci e Odogu gli unici 4 calciatori di movimento a disposizione dell'allenatore in questi giorni. Insieme a loro i 2 portieri della panchina, Terracciano e Torriani. Al centro sportivo di Milanello, però, è presente anche Ardon Jashari, che continua il suo programma di recupero dopo l'infortunio al perone.
