Tour de force in Nazionale. Tuttosport: "Pulisic-Gimenez al giro del mondo"

Tour de force in Nazionale. Tuttosport: "Pulisic-Gimenez al giro del mondo"MilanNews.it
Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Christian Pulisic e Santiago Gimenez sono chiamati ad un tour de force importante con le rispettive Nazionali nel corso di questa sosta. I due titolari del Milan di Max Allegri arriveranno a percorrere fino a 35.000 chilometri con Stati Uniti e Messico per giocare le amichevole contro Ecuador e Australia il primo, Colombia ed Ecuador il secondo. 

In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Pulisic-Gimenez al giro del mondo" con Allegri che da Milanello ovviamente spera non ci possano essere complicanze, per nessuno dei due, visto che al rientro dalla sosta c'è la delicata ed importante sfida contro la Fiorentina dell'ex Pioli.