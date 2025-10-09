Strigliata di Allegri a Leao. Il QS: "Pedalare o sarà panchina"
Rafael Leao non sarà ancora al 100% dopo l'infortunio al soleo, ma a Massimiliano Allegri non è per niente piaciuto l'atteggiamento del numero 10 nelle ultime due uscite di campionato contro Napoli e Juventus. Da un giocatore come lui si aspettava decisamente si più, e la strigliata nel post partita dell'Allianz Stadium lo conferma.
Guai però ad aprire un caso che non esiste, ma è inevitabile che dal portoghese si pretende decisamente di più. In merito a questo Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato "Pedalare o sarà panchina", per un Leao che altro non deve fare che trovare (e avere) continuità, quella che le è sempre mancata nel corso di questi anni.
