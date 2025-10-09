Pellegatti non se ne capacita: "Tra il rischio di perdere punti lontano da San Siro e mettere in tasca qualche milione, non penso che nemmeno si ponga la questione"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti ha scritto quanto segue su Milan-Como a Perth: “Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che, con il Milan, giocheremo una partita di serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle! Ma si stratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto di calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita fra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre!”

Non sono parole dure di un tifoso arrabbiato, che non capisce la decisione di giocare così lontano, ma di Adrien Rabiot, intervistato da “Le Figaro”. Cioè di un giocatore del Milan che, come tutti i suoi compagni, sta curando ogni dettaglio, che sta facendo ogni sacrificio, per poter vincere lo Scudetto, anzi di più… lo Scudetto della Stella.

Già il Milan è stato sfortunato, molto sfortunato, perché aveva il 50% di possibilità di giocare in trasferta e lasciare all’Inter la patata bollente della domenica con lo stadio chiuso. Invece San Siro è toccato proprio al Club milanista. Beh, comunque la soluzione sarebbe stata piuttosto semplice. La Lega avrebbe rimandato la partita a uno dei tanti mercoledì di febbraio e marzo, che non vedono protagonisti né il Milan né il Como nelle Coppe Europee. Spero fortemente che non sia verità la voce che siano stati proprio i dirigenti del Milan a caldeggiare la trasferta a Perth presso la Lega, che poi si sarebbe messa in moto, contattando Fifa e Uefa, per disputare un match definito una opportunità per pubblicizzare il calcio italiano in Australia. I proventi dell’operazione si dice che siano intorno ai 12 milioni di euro. Non so quanto verrà in tasca al Milan. Tra il rischio però di perdere punti lontano da San Siro, punti che potrebbero essere decisivi nella incerta lotta per lo Scudetto, e la possibilità di portare, nelle casse di un club ricco e sano, qualche milione, non penso che nemmeno si ponga la questione. Con una beffa in più. Sembra che, tra i beneficiari della operazione-Australia, oltre naturalmente il Milan e il Como, ci sarebbero tutti gli altri Club di Serie A. Cioè esiste anche il rischio che, per i punti eventualmente persi contro il Como, si perda il campionato, magari a favore di Napoli, Roma o Inter, che godrebbero pure economicamente del nostro lungo e faticoso viaggio. Da impazzire!".