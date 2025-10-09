De Winter, idee chiare: "Ambizione di diventare titolare, prima o poi arriverà la ricompensa"
MilanNews.it
Koni De Winter, difensore belga che è stato uno degli acquisti del Milan nel corso della campagna estiva di calciomercato, ha parlato in un'intervista a Nieuwblad Sport direttamente dal ritiro del Belgio da cui è stato convocato per questa seconda sosta Nazionali stagionale. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni al quotidiano belga.
Ho letto un’intervista di Charles De Ketelaere che diceva: ‘Al Milan si pretende subito rendimento’. Per ora sei spesso subentrato. Ti pesa?
"In questo momento sono un'alternativa ma non ho ancora lo status per avanzare richieste ad Allegri. Sono autocritico con me stesso e ho l'ambizione di diventare titolare, deve essere umile in questo momento e prima o poi arriverà la ricompensa".
Pubblicità
News
Altro processo a Leao... Uno schiaffo in Australia. Cardinale cittadino italiano, perché? W la pace!di Luca Serafini
Le più lette
1 Altro processo a Leao... Uno schiaffo in Australia. Cardinale cittadino italiano, perché? W la pace!
3 Infantino: “Che tutti giochino dove vogliono, ma servono delle regole. L’Italia deve avere gli stadi più belli del mondo”
Primo Piano
Cardinale: "Onorato della proposta di concedermi la cittadinanza italiana. Il mio impegno nei confronti dell'Italia è profondo e a lungo termine"
Camarda: "Non ho mai pensato di essere un predestinato: non sono ancora nessuno. Primo gol un punto di partenza"
Franco OrdinePerché Scaroni ha permesso a De Siervo di bacchettare Rabiot? La caccia a Leao è senza senso
Antonio VitielloMilan, l’asticella si è alzata. Rammarico enorme. Serve un rimedio, subito. Perdonato, Cris. L’attacco va rivisto
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com