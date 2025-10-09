De Winter, idee chiare: "Ambizione di diventare titolare, prima o poi arriverà la ricompensa"

Koni De Winter, difensore belga che è stato uno degli acquisti del Milan nel corso della campagna estiva di calciomercato, ha parlato in un'intervista a Nieuwblad Sport direttamente dal ritiro del Belgio da cui è stato convocato per questa seconda sosta Nazionali stagionale. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni al quotidiano belga.

Ho letto un’intervista di Charles De Ketelaere che diceva: ‘Al Milan si pretende subito rendimento’. Per ora sei spesso subentrato. Ti pesa?

"In questo momento sono un'alternativa ma non ho ancora lo status per avanzare richieste ad Allegri. Sono autocritico con me stesso e ho l'ambizione di diventare titolare, deve essere umile in questo momento e prima o poi arriverà la ricompensa".