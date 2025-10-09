Archetti fa notare: "Allegri sperava tanto di sbagliarsi..."

vedi letture

Pierfrancesco Archetti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "Un bravo allenatore capisce i suoi giocatori dai loro occhi, dalle smorfie, anche dalle parole biascicate; un bravo allenatore è quello che esegue una sorta di radiografia dei suoi atleti e intuisce cosa aspettarsi da loro. Poi la partita è un viaggio breve, spesso con avvenimenti inaspettati, ma la sensazione sullo stato d’animo di un calciatore in molti casi si rivela esatta, anche perché figlia di tanti atteggiamenti memorizzati dai tecnici. Massimiliano Allegri ha mandato in campo domenica Rafa Leao al sibilo di «Rafa, non farmi incazzare, eh», ma più che un incoraggiamento era un avvertimento. Il tecnico aveva percepito che tirava aria di mollezze e arrabbiature. Il portoghese nello spezzone contro la Juve non ha dato torto a Max, il quale sperava tanto di sbagliarsi, e nello spogliatoio gliele ha cantate davanti a tutti. Il Leao vecchia maniera al Milan non è più sopportato, giustamente.

E ci ha pensato anche Adrien Rabiot, martedì, nell’intervista alla “Gazzetta”, a parlare per bocca di Max. Da «Rafa ha i mezzi ma non la volontà o la passione di un Modric», a «Allegri sa trarre il massimo dai giocatori, spero abbia un impatto positivo anche su di lui. Magari per Leao è l’occasione giusta». È questo il punto focale: Leao saprà capire che questa, con un allenatore intransigente, vincente e irritabile, è l’ultima possibilità per diventare adulto in campo, o resterà intrappolato nei suoi enigmi?"