L'ex United Nani: "Se Leao avesse la voglia di Conceiçao, sarebbe perfetto"

L'ex esterno portoghese Nani, giocatore tra le altre di Manchester United e in Italia di Lazio e Venezia, è stato intervistato ai microfoni di Sportitalia e ha parlato di due suoi giovani connazionali del nostro campionato: Rafael Leao del Milan e Francisco Conceiçao della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni su questi giocatori.

Le parole di Nani: "Tra Leao e Conceiçao si vedono due situazioni diverse. In Conceiçao c'è la voglia, la garra e l'abnegazione di fare la cose con consistenza e sempre ma non ha l'abilità che ha Leao. Se loro si scambiassero le rispettive qualità, potrebbero essere tra i migliori del mondo. Penso che se Leao avesse la voglia di Conceiçao sarebbe un giocatore perfetto: d'altro canto Conceiçao con la sua voglia, con la sua rapidità, fa tante cose belle e penso che tra due o tre anni sarà un calciatore molto pericoloso"