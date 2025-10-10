Rossoneri in Nazionale, stasera in campo i francesi e derby americano
È già tempo della seconda sosta stagionale, dopo settimane di impegni dalla difficoltà crescente per la squadra di Allegri. Sono diversi i giocatori rossoneri che si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali, impegnate nelle Qualificazioni al Mondiale 2026 come al prossimo Europeo Under 21 o anche in alcune amichevoli. Ecco i dettagli:
Mike Maignan, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot (Francia)
Francia-Azerbaigian: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiali 2026
Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)
Belgio-Macedonia del Nord: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Gand - Qualificazioni Mondiali 2026
Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Italia-Svezia: venerdì 10 ottobre alle 18.15, Cesena - Qualificazioni Europeo U21 2027
Zachary Athekame (Svizzera Under 21)
Svizzera-Islanda: venerdì 10 ottobre alle 18.30, Lucerna - Qualificazioni Europeo U21 2027
Pervis Estupiñan (Ecuador)
Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin - Amichevole
Christian Pulisic (Stati Uniti)
Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin - Amichevole
