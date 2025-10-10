Cardinale cittadino italiano per meriti speciali: arriva così il commento del proprietario di RedBird
ANSA) - MILANO, 09 OTT - "Sono profondamente onorato della proposta di concedermi la cittadinanza italiana e sono molto grato al Consiglio dei ministri, in particolare al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nonché al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per il suo parere favorevole". Lo dice all'ANSA Gerry Cardinale, fondatore del fondo RedBird, proprietario del Milan. "Le mie radici sono in Italia, sia da parte di mia madre che da parte di mio padre, e ho trascorso qui la mia giovinezza ogni estate.
Altro processo a Leao... Uno schiaffo in Australia. Cardinale cittadino italiano, perché? W la pace!di Luca Serafini
