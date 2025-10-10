Sabatini: “Milan-Como a Perth scelta folle. A nessuno interessa del calcio in Australia”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha espresso piena vicinanza ad Adriano Rabiot e alle parole che il francese ha speso sulla questione Milan Como in Australia, rincarando la dose definendo "folle" questa decisione da parte della lega calcio e del Milan.

"Che si giochi Milan Como a Perth, in Australia, è una follia. Si tratta di fare un viaggio di 18 ore, anche se in business class, di affrontare uno sforzo fisico malgrado un fuso orario di 8 ore, andata e ritorno, quindi ci saranno problemi anche al ritorno. Saltano due settimane tra allenamenti delocalizzati e aerei vari. Rabiot esprime una sua opinione, chi gli risponde è l'amministratore delegato della lega calcio che gli dice che non si deve permettere perchè non ha rispetto nei confronti di chi gli paga lo stipendio, che è il Milan, che non dice niente, perchè è risaputo che è stato il Milan di Furlani, del fondo Elliot, che ha quale prelidizione particolare per Perth, ad incentivare questa iniziativa folle. Perth non è solo il punto più isolato del mondo, ma è anche il punto più isolato dell'Australia, basta guardare il mappamondo".

Sulle due squadre e il calcio in Australia: "Questa trasferta recherà grandi problemi alle due squadre per lo sbalzo di fuso orario, ma quello poi saranno affari loro perchè giocheranno tra di loro e saranno rimbambiti fra di loro. Ma al ritorno giocheranno contro squadre che questo sbalzo di fuso orario e questa trasferta di una decina di giorni non l'hanno avuta. Ma evidentemente va bene cosi, sia al Milan che alla Lega calcio. In Australia del calcio non interessa niente a nessuno, è come se venissero a fare una partita di cricket a San Siro. In Australia il calcio è solo per chi ha origini italiane, sudamericane o europee, ma sono poche".