Ambrosini: "Esclusione Theo e Leao è una scelta coraggiosa che farà discutere"

Intervenuto ai microfoni di <i>DAZN</i>, Massimo Ambrosini ha commentato la scelta di Paulo Fonseca di escludere Theo Hernandez e Rafa Leao. Al suo posto sono stati inseriti Terracciano e Chukwueze, con Pulisic spostato a sinistra.

"Scelte coraggiose che faranno parlare tanto, sia in un modo che in un altro. Partita in cui il tecnico si è assunto dei rischi".

<strong>Sull'arrivo di Abraham

</strong>"Si sono resi conto che da quel punto il Milan è carente. Un'operazione che ha fatto felice entrambe le rose, sia Saelemaekers che Abraham vanno a giocarsi le loro carte nelle loro nuove squadre".

<strong>LAZIO</strong> (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. <strong>A disp.</strong> Mandas, Furlanetto, Vecino, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Isaksen, Castrovilli, Hysaj, Marusic. <strong>All. </strong>Marco Baroni.

<strong>MILAN </strong>(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic; Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor.<strong> A disp.</strong> Raveyre, Torriani, Calabria, Leao, Zeroli, Theo Hernandez, Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Musah, Abraham, Cuenca. <strong>All. </strong>Paulo Fonseca.

<strong>ARBITRO</strong>: Massa di Imperia.

<strong>ASSISTENTI:</strong> Meli - Alassio

<strong>IV UOMO: </strong>Fourneau

<strong>VAR</strong>: Mazzoleni

<strong>AVAR</strong>: Sozza