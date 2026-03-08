Ambrosini: "Il Milan se vuol vincere il derby deve far valere lo spessore dei suoi protagonisti in mezzo al campo"

Ambrosini: "Il Milan se vuol vincere il derby deve far valere lo spessore dei suoi protagonisti in mezzo al campo"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:35News
di Manuel Del Vecchio

Milan ed Inter, il derby di Milano. Tanti giocatori davvero importanti, da una parte e dall'altra. Massimo Ambrosini, negli studi di DAZN, parla di chi potrebbe essere il protagonista di questa partita così importante. Le sue parole:

"Ho scelto Rabiot. L’Inter ha più giocatori giovani, ed un centrocampo senza Calhanoglu. Prendo Rabiot il Milan in mezzo al campo può far valere l’esperienza del francese stesso. Il Milan se vuol vincere il derby deve far valere lo spessore dei suoi protagonisti in mezzo al campo”.