Ambrosini: "Kalulu mi piace. Centrale? Lo preferisco da terzino"

Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso a RadioRossonera su Kalulu: "Mi piace, è un ragazzo che ha preso sicurezza strada facendo. Adesso gioca anche con un pizzico di incoscienza, segno di fiducia e autostima cresciuta. Lo preferisco quando fa il terzino, da centrale forse serve qualche lettura più complessa come direbbero gli allenatori. Ha anche la corsa e l’atletismo per fare quella fascia lì quindi lo vedo meglio lì".

Sul Genoa di Shevckenko: "Sheva mi è sembrato molto provato, i suoi giocatori fanno fatica. L’ho sentito prima che iniziasse quest’avventura ed era carico. Rimane secondo me convinto di vincere questa sfida ma la squadra è in difficoltà, inutile negarlo. Dovrà passare questo periodo e in più lo aspetta un calendario difficile, il Natale deve riuscire a limitare i danni in queste partite complicate. Se arriva a gennaio da vincitore del derby, acquistando 2/3 giocatori la prospettiva cambia».