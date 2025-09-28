Ambrosini: "Leao non è che ha inciso tanto. È stato lì. Ora la vera domanda è come inserirlo da qui in avanti"

di Manuel Del Vecchio

Il Milan vince contro il Napoli e porta a casa i tre punti nonostante abbia giocato in dieci per una frazione di gioco. Da segnalare anche il ritorno in campo di Rafael Leao, tornato in campo dopo l’infortunio patito in Coppa Italia contro il Bari. Massimo Ambrosini, a DAZN, parla proprio del portoghese:

Come è entrato Leao? Come lo si colloca in questo Milan?

“Il Milan era in grande difficoltà, non è che ha inciso tanto. È stato lì. Ora la vera domanda è come inserirlo da qui in avanti. Pulisic gioca. Ha fatto due allenamenti Leao, non mi stupisco se allo Stadium Leao aspetta ancora. Ma la questione così la rimandi. Bisogna vedere come Leao si adatterà a questo sistema di gioco, che ormai è la certezza del Milan”.