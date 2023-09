Ambrosini: "Martedì il Milan ha un'opportunità per ripartire, San Siro non gli farà pesare quello che è successo al derby"

Dopo la batosta arrivata dal derby il Milan torna subito a San Siro martedì pomeriggio per la prima partita di Champions League contro il Newcastle. Che situazione sarà? Prova a rispondere Massimo Ambrosini su DAZN: "Mi è capitato di prendere qualche imbarcata il sabato o la domenica e poi dover giocare il martedì. Poi il Milan gioca a San Siro contro il Newcastle.

Continuo a pensare che fino ad ora questi ragazzi avessero fatto un percorso veramente molto bello. Quale miglior occasione per giocare qui? Lo stadio non gli farà minimamente pesare quello che è successo al derby. Hanno un’opportunità e devono ripartire dalle note positive delle prime tre partite, con un po’ di coraggio in più e un po’ di fiducia in più in sé stessi”.