"Ambrosini mi ha portato in montagna per concentrarmi". Ibra scherza sui social

Nella live sul suo profilo Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha scherzato con l'ex compagno di squadra Massimo Ambrosini, con cui ha condiviso due anni nella prima parentesi in rossonero, dal 2010 al 2012.

"Ambro saluta tutti i milanisti. Mi hai portato in montagna per concentrarmi" è il messaggio rivolto da Ibra all'amico di tante battaglie. Il Senior Advisor si è fatto immortalare in montagna, dopo una sessione di mercato che per il Milan è virtualmente chiusa, restando comunque vigili sulle opportunità degli ultimi giorni.