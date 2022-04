Ambrosini: "Non penso che la sconfitta nel derby inciderà sul campionato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista che Massimo Ambrosini ha rilasciato sulla Gazzetta uscita in edicola questa mattina, l'ex bandiera del Milan ha parlato anche dell'eventualità che la sconfitta contro l'Inter in coppa possa incidere anche nella corsa verso lo Scudetto: "Non direi. Da qui in avanti i le sfide reali da vincere saranno quelle contro le avversarie delle ultime cinque giornate. Da calciatore, cercherei di tradurre lo spirito di rivalsa post derby in energia per lo scudetto".