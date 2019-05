Ambrosini: "Non so se Leonardo e Gattuso intendano il calcio ugualmente"

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha parlato dagli studi di Sky Sport del rapporto tra Leonardo e Gattuso che, per stessa ammissione di Rino, non era idilliaco quando condividevano lo spogliatoio in rossonero: "Può capitare anche tra compagni. Io non so che rapporto ci sia, però un conto è la simpatia o antipatia nei confronti di una persona, un conto la questione tecnica. Bisogna capire se a questa difficoltà relazionale, che può essere normalissima in tutti i campi, sia accompagnata anche una visione diversa del calcio. Adesso Gattuso fa l'allenatore, non fa il compagno di squadra di Leonardo. Bisognerebbe capire se da allenatore ha la stessa visione di calcio del dirigente. Ho avuto tanti compagni di squadra che non sopportavo, però se dal punto di vista tecnico si andava in campo e si condivideva un'idea, non c'erano problemi. L'evoluzione del rapporto lo valuti anche in base al ruolo che tu hai".