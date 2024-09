Ambrosini sulla nuova Champions: "Ho dubbi sul fascino: hai tante possibilità in più"

Domani il Milan è atteso dalla prova Bayer Leverkusen: i campioni di Germania saranno la seconda avversaria dei rossoneri nel girone di Champions League dove la squadra di Fonseca deve riscattare la prestazione incolore della prima uscita contro il Liverpool. La gara è in programma domani sera alle ore 21 nella cornice della Bay Arena. Per l'occasione Milan Tv ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista e capitano rossonero Massimo Ambrosini, oggi commentatore televisivo.

Sulla nuova Champions: "Se te lo dico adesso che abbiamo visto una sola giornata del nuovo format, ti dico che ho un po' di dubbi sul fascino di questa fase iniziale. Dopo la prima partita, non c'è la sensazione di dramma sportivo se perdevi: se andava male alla prima o alla seconda, avevi la percezione di essere quasi fuori. Adesso c'è la sensazione che hai tante possibilità in più, che puoi riprenderla: un po' di fascino è stato tolto. Poi magari mi sbaglio... Sicuramente è un vantaggio per il Milan che ha avuto difficoltà alla prima"