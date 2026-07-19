Amelia non ha dubbi: “Camarda deve stare al Milan, basta mandarlo in giro. Può fare 7/8 gol”

vedi letture

Marco Amelia sul futuro di Camarda.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha intervistato Marco Amelia che ha parlato di Camarda e di cosa dovrebbe fare il giovane bomber il prossimo anno. Queste le sue parole.

"Camarda purtroppo quest'anno è stato anche un po' sfortunato per l'infortunio. Camarda va difeso e secondo me va portato ad essere uno dei tre/quattro attaccanti del Milan. È inutile mandarlo in giro, per me deve rimanere. Intanto 20 partite le gioca e Camarda è uno che se gioca 20 partite e fa 7-8 gol. Deve stare lì, deve rimanere al Milan. Magari farà 20 partite? Non lo so, però deve stare lì, il percorso che deve fare è vedere se questo ragazzo del 2008 che è già tre anni che vive grandi pressioni, riesce a trovare il suo spazio vicino ad attaccanti forti. Anche negli allenamenti, stare con i grandi giocatori lo aiuta, magari due parole con Modric, con Maignan, lo aiutano ancora di più, quindi io lo terrei in rosa".