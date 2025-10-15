Amichevole Messico-Ecuador 1-1: Gimenez in campo al 61', Estupinan in tribuna
Nella notte italiana, a Guadalajara è andata in scena l'amichevole tra il Messico di Santiago Gimenez e l'Ecuador di Pervis Estupinan. La gara è terminata 1-1: padroni di casa in vantaggio al 3' con Berterame, gli ospiti hanno trovato il gol del pari al 20' con un rigore trasformato da Alcivar. Per quanto riguarda i due giocatori del Milan, il centravanti messicano è partito dalla panchina ed è subentrato al 61' al posto di Berterame.
Estpuninan, la cui presenza era in dubbio dopo il problema alla caviglia rimediato nella scorsa amichevole contro gli Stati Uniti, non è invece sceso in campo e non è andato nemmeno in panchina. Le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico del Milan al rientro in Italia.
