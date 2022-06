Amichevoli Milan, Gazzetta: "Il Diavolo torna a Marsiglia. Ed è già una sfida da Champions"

MilanNews.it

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

In merito alle amichevoli estive del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Il Diavolo torna a Marsiglia. Ed è già una sfida da Champions". Si sta delineando il programma della amicheoli estive dei rossoneri che il 16 luglio giocheranno contro il Colonia, il 23 saranno in Ungheria per affrontare il Zalaegerszegi TE, mentre il 31 luglio andranno a Marsiglia per giocare contro l’Olympique, squadra che il Diavolo potrebbe ritrovare poi nei gironi della prossima Champions League.