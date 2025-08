Ammissioni e ripescaggi: definiti gli organici dei campionati nazionali LND. Confermato il progetto seconde squadre U21

Definiti gli organici dei campionati nazionali dilettantistici con il via libera da parte del Consiglio Direttivo della LND, riunitosi ieri a Roma per decidere in tema di ammissioni e ripescaggi per la stagione 2025/2026.

Dopo aver esaminato le valutazioni comunicate dalla Co.Vi.So.D. e dal Dipartimento Interregionale, alla luce delle vacanze di organico in Serie D sono state ammesse al campionato tramite ripescaggio COS Sarrabus Ogliastra, Follonica Gavorrano e Montespaccato seguendo l’alternanza tra una squadra retrocessa dalla Serie D e chi ha partecipato agli spareggi tra le seconde di Eccellenza. Il massimo campionato dilettantistico, al via il prossimo 7 settembre, ritorna così al format a 162 squadre, l’ultima volta nella stagione 2016/2017.

Lo stesso Consiglio ha deliberato le ammissioni in Serie C femminile tenendo conto del parere fornito dalla Commissione di vigilanza. A completamento dell’organico sono state ripescate sei squadre: si tratta di Chieti e Women Torres, retrocesse dalla C nella scorsa stagione, più Reggiana, Ascoli, Cus Cosenza e Chievoverona dall’Eccellenza. Il campionato prenderà il via il 12 ottobre con 48 squadre ai nastri di partenza.

Per quanto riguarda il futsal, il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5, preso atto delle ammissioni decise dal Consiglio Direttivo della LND, ha ratificato gli organici dei campionati nazionali di propria competenza, deliberando in ordine ai ripescaggi e alla composizione dei relativi gironi.

Tra le decisioni prese dal Consiglio Direttivo della LND anche quella del rinnovo, per la stagione 2025/2026, del progetto sperimentale seconde squadre Under 21 con diritto di promozione alla categoria superiore.