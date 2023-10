Amoroso: "Contro il Dortmund non sarà semplice, ma il Milan è una grande squadra"

Intervenuto così ai microfoni di MilanTV, Marcio Amoroso ex attaccante di Udinese e Borussia Dortmund, con un breve parentesi anche in rossonero durante la stagione 2005\2006. L'ex bomber brasiliano commenta: "Giocare in Germania è difficile, ci sarà una grande atmosfera perchè questo è il tifo del Dortmund. Il Milan però farà bene perchè è una grande squadra con grande mentalità. I ragazzi di Pioli secondo me faranno una gara importante mercoledì".