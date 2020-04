Amoroso: “Galliani e Leonardo mi portarono al Milan. Maldini era un fenomeno”

L’ex attaccante del Milan, Marcio Amoroso, ha parlato del suo passato in rossonero: “Galliani mi voleva al Milan da qualche anno, fin dai tempi dell’Udinese. Ricordo anche che quando ero al Dortmund feci una tripletta in semifinale di Coppa Uefa proprio contro il Milan. Quando giocavo al San Paolo e vinsi la finale di coppa intercontinentale contro il Liverpool diventai campione del mondo per club e il mio contratto con la squadra brasiliana sarebbe scaduto a dicembre. Diedi la priorità al San Paolo ma quando non mi rinnovarono il contratto mi chiamarono Galliani e Leonardo per portarmi al Milan e accettai. Forse però ripensandoci sbagliai ad arrivare a stagione in corso perché quella scelta forse mi costò la partecipazione al Mondiale 2006. Nell’attacco del Milan c’erano tanti giocatori forti con lo stesso obiettivo: Gilardino, Inzaghi e Shevchenko”, ha dichiarato a Radiorossonera. “Il giocatore più forte con cui ho giocato? Paolo Maldini, un fenomeno! Non era un difensore cattivo, entrava sempre sul pallone. Onesto in campo e fuori, una grandissima persona”.