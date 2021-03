Amoruso: "Il Milan era un'orchestra perfetta, rinunciare sempre a 6/7 non è facile"

Lorenzo Amoruso, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, ha analizzato la stagione rossonera: "Il Milan è partito con l'idea di andare in Champions, poi strada facendo ha avuto un rendimento bello e costante, qualche giocatore è maturato, grazie anche a Pioli e Ibrahimovic. Il Milan è diventato un'orchestra perfetta, poi il Covid non ha aiutato, così come gli infortuni. Non può essere un alibi però una squadra giovane che si ritrova ad avere una bella intelaiatura, può andare in difficoltà quando per un motivo o per l'altro gli obiettivi vengono un po' meno. Rinunciare sempre a sei/sette giocatori è difficile. Per il primo posto non credo ce la possa fare, ma per le prime quattro sì, non deve essere da buttar via perché il Milan è in fase di crescita".