Dagli studi di Sportitalia, Lorenzo Amoruso ha parlato di André Silva: "È un giocatore che, secondo me, è stato pagato troppo per quello che era il suo potenziale. È arrivato al Milan per fare la prima punta, ma non lo è mai stato. I rossoneri stanno pensando ad altri calciatori e lui resta in uscita: se non arriveranno, Giampaolo saprà sfruttarlo benissimo".