Ancelotti festeggia il compleanno, il Milan: "Una leggenda rossonera compie oggi 63 anni"

Quest’oggi in casa Milan ricorre un avvenimento importante: il compleanno di Carlo Ancelotti. Ancelotti ha fatto la storia del club rossonero sia come giocatore che come allenatore. Il tecnico di Reggiolo, compie 63 anni e nella sua carriera milanista, ha vinto tutto. Carlo è uno dei personaggi più di spicco del calcio italiano, molto amato dai tifosi del Diavolo. Il suo palmares rossonero da giocatore conta 2 Scudetti, 1 Supercoppa Italiana, 2 Coppe Campioni, 2 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali. Da allenatore invece, Ancelotti ha vinto con il Milan 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 1 Mondiale per club. Con la maglia del Milan, Ancelotti ha giocato per 5 stagione, ritirandosi a soli 33 anni nel maggio 1992. Ha collezionato 160 partite in rossonero, segnando anche 11 gol. Da allenatore invece, le stagioni con il Diavolo sono state quasi 8 con 420 panchine totali dove ha ottenuto 238 vittorie, 101 pareggi e 81 sconfitte. Con la maglia della Nazionale invece, 26 presenze e 1 rete, al debutto contro l’Olanda nel gennaio 1981. Il Milan gli ha dedicato un post sui profili social in cui ha scritto: “Una leggenda rossonera compie oggi 63 anni. Buon compleanno”.