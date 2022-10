Ancelotti: "Giocatori stanchi? Non lo dicono mai. Solo Seedorf e Pepe sono stati onesti con me"

Fonte: tuttomercatoweb.com

I tanti impegni ravvicinati sono un pericolo per i calciatori, il cui fisico è messo sempre a dura prova. C'è il rischio che qualcuno tiri un po' i remi in barca in un momento così delicato, soprattutto in vista del Mondiale? Carlo Ancelotti ha risposto in conferenza: "Non credo, tutti hanno voglia di giocare ma dobbiamo fare attenzione alla fatica, giochiamo ogni 3 giorni. I giocatori non sono mai sinceri, dicono sempre di star bene anche se sono stanchi e questo porta infortuni. Preferisco che siano onesti, ne ho trovati solo due così in 30 anni: Pepe in una finale di Champions e Seedorf in campionato".