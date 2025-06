Ancelotti inizia l'avventura con il Brasile: oggi primo allenamento

Si comincia. Carlo Ancelotti non ha il tempo di rifiatare dopo una stagione a dir poco intensa - ed a tratti travagliata, dato il finale che ha sorriso ai rivali del Barcellona - con il Real Madrid: da oggi inizia, anche sul campo, la sua avventura come nuovo commissario tecnico della Nazionale brasiliana.

Via gli abiti formali, Ancelotti si rimette la tuta, insomma. Dopo aver convocato la nazionale, assistito alle partite di alcune squadre dallo Stadio ed aver visitato le strutture della CBF, oggi ha iniziato una nuova fase del suo lavoro come allenatore del Brasile. Presso l'hotel che ospita la nazionale a San Paolo, Ancelotti ha riunito i giocatori convocati e i membri dello staff tecnico per una presentazione del nuovo corso.

Gli unici giocatori che non hanno preso parte alla seduta sono stati i tre giocatori che hanno giocato la finale di Champions League sabato scorso: i difensori Beraldo e Marquinhos, dei campioni d'Europa con il Paris Saint-Germain, ed il terzino sinistro Carlos Augusto, dell'Inter. Si uniranno al gruppo nel pomeriggio brasiliano.

Alle 16:00 locali, Carlo Ancelotti ha iniziato il suo primo allenamento sul campo con la Nazionale. Il suo debutto avverrà contro l'Ecuador, giovedì alle 20:00 (ora di Brasilia, all'una di notte italiana fra giovedì e venerdì), a Guayaquil. Martedì prossimo, la Nazionale ospiterà il Paraguay, alla Neo Química Arena. Il Brasile è al quarto posto nelle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo 2026, con 21 punti. L'Ecuador è al secondo posto, con 23.