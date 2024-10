Anche Ibrahimovic arrivato al Puma House of Football

E' in corso alla PUMA House of Football di Milano la partita tra la Primavera del Milan e il Club Brugge, valida per la terza giornata di Youth League. Ad assistere sugli spalti al match dei ragazzi di mister Guidi, come riportato a fine primo tempo, sono presenti diversi dirigenti del club di via Aldo Rossi: ci sono infatti il dt Geoffrey Moncada, il ds Antonio D'Ottavio, il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine e Jovan Kirovski, sport development director del Milan.

Lo riferisce Milan TV che adesso, a inizio ripresa, ha anche annunciato l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del club rossonero. Il figlio Maximilian è indisponibile e non è a disposizione di mister Guidi per la partita di oggi.