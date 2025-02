Anche il Milan al fianco di Kean: il messaggio social sotto quello della Fiorentina

vedi letture

Si discute sugli insulti razzisti riservati ieri sera a Moise Kean, attaccante della Fiorentina, dopo la partita persa 2-1 sul campo dell'Inter. E sotto il post social in cui il club toscano fa sapere che gli autori dei messaggi razzisti in direzione di Kean siano già stati segnalati alle autorità competenti, arrivano anche commenti di squadre di Serie A. Come per esempio il Milan, che sfodera l'hashtag #WeRespAct o la Lazio, che scrive: "La S.S. Lazio é contro ogni forma di discriminazione".

Pesanti insulti razzisti sono stati infatti postati nei commenti sui social di Moise Kean, attaccante della Fiorentina in campo ieri sera a San Siro nel posticipo di Serie A. È stato lo stesso calciatore a ripostare sul proprio profilo l'elenco di insulti che lui stesso ha ricevuto. Commenti e offese che non riporteremo, ovviamente di stampo razzista, ai quali Kean - sempre sotto forma di storia Instagram - ha sottolineato con la scritta: "ancora, nel 2025".

I precedenti. Kean è già stato vittima di episodi di discriminazione in passato, come nel caso dei cori razzisti nell'aprile del 2019 a Cagliari quando vestiva la maglia della Juventus. "La mia esultanza la risposta migliore contro il razzismo", fu il messaggio di Kean sui propri social, dopo aver postato la foto della sua posa a braccia aperte dopo il gol segnato.