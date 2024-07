Anche il rinnovo di Maignan sarà affrontato a fine mercato

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha riportato quelle che sono le strategie del Milan per i rinnovi di contratto più caldi. Tra questi ci sono quelli dei due francesi Theo Hernandez e Mike Maignan. Entrambi i giocatori andranno in scadenza nel 2026 ma il club rossonero, nonostante le diverse voci in queste prime settimane di mercato, non ha intenzione di lasciarseli scappare. Lo ha confermato anche Zlatan Ibrahimovic che ha dichiarato che i due giocatori (più Leao) non si muoveranno da Milano quest'estate.

La rosea parla principalmente di Theo Hernandez, sottolineando che club ed entourage non si parlano da due mesi ma che alla fine del mercato ci saranno nuovi contatti. E lo stesso procedimento sarà adottato dai dirigenti di via Aldo Rossi anche con Mike Maignan. Entrambi i giocatori sono troppo importanti per il Milan e sono tra i top mondiali nel loro ruolo. A fine stagione, invece, scade il contratto di capitan Calabria: anche con lui saranno presto riallacciati i contatti.