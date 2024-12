Anche la Lazio si candida per Belahyane: l'agente ieri a Formello

L'agente di Reda Belahyane è stato a Formello ieri mattina. Una visita che, come riportato dal Corriere dello Sport, ufficializza di fatto la candidatura della Lazio per il centrocampista dell'Hellas Verona, accostato nelle ultime settimane pure a Milan e Inter. Lotito ha un canale preferenziale con Setti in virtù degli ottimi rapporti che sono testimoniati dall'alleanza in Lega e dai tanti affari di mercato. Resta da capire se sarà un colpo già per gennaio o solo per l'estate.

Nei discorsi con l'agente del centrocampista è entrato anche Jackson Tchatchoua, terzino destro classe 2001. Ma qual è il budget di Lotito per la sessione di trasferimenti invernale? Di solito il presidente è restio a intervenire a metà stagione e i biancocelesti stanno lavorando su un ciclo a lungo termine, ma formule con l'obbligo di riscatto a giugno possono agevolare.

Zanetti comunque non sta vivendo un periodo facile sulla panchina dei gialloblù e cercherà di non privarsi di due dei suoi giocatori più importanti. La salvezza sembra molto complicata, ma lo sarebbe ancora di più senza due pezzi pregiati. Il Verona è attualmente 17° con 12 punti in classifica, davanti a Como, Monza e Venezia, rispettivamente con uno, due e quattro lunghezze di vantaggio.