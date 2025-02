Ancora assente Jovic. Il serbo non era presente nemmeno a Empoli

Non figura tra i giocatori in distinta Luka Jovic. Il serbo era assente anche nella sfida contro l'Empoli, mentre in Champions non può essere schierato in quanto non inserito in lista. L'ultima volta in cui il serbo era con la squadra risale alla sfida di Coppa Italia contro la Roma, dove è rimasto tutta la partita in panchina. L'ultima presenza invece risale al 26 gennaio contro il Parma, quando è entrato a 13' dalla fine subentrando a Davide Calabria. 27 anni, Jovic ha raccolto finora la miseria di 101' in stagione, spalmati in 5 presenze.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Hellas Verona. Fischio d'inizio alle 20.45.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Musah, Fofana, Reijnders, Sottil; João Félix, Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Jiménez, Pavlović, Terracciano; Bondo, Pulisic; Abraham, Camarda, Chukwueze, Leão. All.: Conceição.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradarić; Suslov, Kastanos; Sarr. A disp.: Berardi, Perilli; Daniliuc, Faraoni, Oyegoke, Okou; Bernede, Cissè, Lazović; Ajayi, Lambourde, Livramento, Mosquera. All.: Zanetti.

ARBITRO: Fourneau di Roma.