Ancora un altro scossone nel PSG: Neymar ha chiesto di essere ceduto

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Non bastavano l'addio di Lionel Messi e il caso, per ora irrisolto, di Kylian Mbappé: adesso c'è anche Neymar, che vuole lasciare il Psg. Non c'è pace per i campioni di Francia, e di questa nuova grana dà notizia l'edizione online di 'L'Equipe', che spiega come, in un colloquio avvenuto ieri con il presidente Al Khelaifi, il brasiliano abbia chiesto di essere ceduto entro la fine di questa finestra estiva di mercato. La notizia è stata subito ripresa da vari media brasiliani, i quali ricordano che nei giorni scorsi O Ney ha postato sui social una foto che lo ritrae assieme al padre e all'intermediario israeliano Pini Zahavi, lo stesso che, a suo tempo, fece da tramite per il passaggio del calciatore dal Barcellona al Psg. E ora sarebbe proprio il Barcellona la squadra dove Neymar sogna di tornare.

Assente dai campi di gioco per cinque mesi a causa di un brutto infortunio, con successiva operazione, alla caviglia destra, il 31enne O Ney è tornato in campo giovedì scorso nell'amichevole fra i sudcoreani dello Jeonbuk e il Psg, in cui ha segnato due reti. Ora però vuole andarsene e questi potrebbero essere i suoi ultimi gol con la maglia dei campioni di Francia, mentre anche per lui si parla già di Arabia Saudita. (ANSA).