Andersen: "Il Lione ha investito tanto, cercherò di restituire la fiducia"

Joachim Andersen, ex Sampdoria trasferitosi al Lione, ha parlato in conferenza stampa, toccando anche il tema del prezzo speso dai francesi per strapparlo al club blucerchiato: "È una domanda che mi viene posta spesso, ma non spetta a me parlare di prezzo, bensì ai due club. L'OL ha investito tanto su di me, e da parte mia non può che essere un complimento, e cercherà di fare del mio meglio per restituire la fiducia che mi è stata data". Ricordiamo che Andersen è stato tra i nomi accostati al Milan negli scorsi mesi.