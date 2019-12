Andrè Silva e Halilovic, che flop per i prestiti rossoneri

La speranza era quella di rivitalizzare o monetizzare dalle loro eventuali cessioni ma, sin qui, i due prestiti rossoneri di Andrè Silva e Halilovic stanno deludendo le aspettative. Il portoghese e il croato, ai margini della rosa rossonera, sono partiti in estate verso il nord con la speranze di trovare spazio e serenità: Andrè Silva è volato verso Francoforte in Bundesliga nell'operazione Rebic mentre Halilovic è stato spedito in Olanda all'Heerenven. La partenza dei due era stata confortante e aveva lasciato al Milan buone speranze circa una monetizzazione dalle loro cessioni. L'illusione, tuttavia, è stata solo temporanea. Andrè Silva, infatti, sin qui ha segnato solamente 3 gol in 14 presenze totali mentre Halilovic ha messo a referto 2 sole reti in anch'esso in 14 presenze.

Insomma numeri impietosi per due attaccanti che, salvo ripensamenti, potrebbero e dovrebbero tornare al Milan. Le scadenze dei prestiti, tuttavia, sono diverse: Halilovic potrebbe rientrare a Milano a Giugno mentre il prestito di Andrè Silva è della durata di due anni. Il condizionale chiaramente è d'obbligo perchè i due hanno ancora la seconda parte di stagione per convincere le rispettive squadre e per le speranze di ricavi della dirigenza rossonera.