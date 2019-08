André Silva continua ad essere al centro del calciomercato rossonero, ma la sua cessione pare sempre più complicata: il Milan vuole lasciarlo partire a titolo definitivo ma al momento non sono pervenute proposte di questo tipo in via Aldo Rossi. Il portoghese, nel precampionato, ha disputato soltanto 87 minuti, saltando però la totalità della tournée americana.