André Silva e la lotta per il riscatto: il portoghese si sta confermando un attaccante "estivo"

André Silva, attaccante di proprietà rossonera in prestito al Siviglia, sta lottando per guadagnarsi il rinnovo con gli Andalusi. Dopo un'ottima partenza (7 reti tra agosto e settembre), il portoghese ha tirato il freno a mano in termini realizzativi, segnando soli quattro gol tra ottobre e febbraio. Una situazione simile a quella accaduta lo scorso anno, dove tuttavia ebbe meno chances per giocare: con il Milan Silva segnò 6 gol tra agosto e settembre e i restanti 4 nel resto della stagione: 2 in Europa League contro l'Austria Vienna e le due reti decisive, consecutive, contro Genoa e Chievo.