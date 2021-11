Andreazzoli e il VAR: "Parametri di utilizzo siano chiari. La barca deve andare pari..."

Lei ha invocato che il VAR che venga utilizzato. Sarebbe d'accordo con l'idea di poterlo “chiamare” da parte delle panchine? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa ad Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli che alla vigilia della gara contro la Fiorentina - gara valida per la 14esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Secondo me complicherebbe ancora di più le cose. Non ho mai messo in discussione chi lo usa, ma non tocca a me pensarci, posso solo auspicarmi che la gara sia gestita in maniera equa. Gli strumenti sono a favore di tutti, chiedo che vengano usati. Non so che ci sia da migliorare, ci sono gli addetti a decidere e mi fido di loro. Ma che si faccia, che i parametri siano chiari. Io vorrei che fosse equa, perché mi dà fastidio che situazioni analoghe vengano valutate in maniera diversa. La barca deve andare pari, perché altrimenti a me dispiace".