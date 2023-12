Andujar: "Inter, Juve, Napoli e Milan si giocheranno lo scudetto"

Mariano Andujar, ex portiere di Serie A tra Palermo, Catania e Napoli, è stato intervistato a Tuttomercatoweb.com in occasione della sua ultima partita con l'Estudiantes che avverrà tra pochi giorni, a 40 anni compiuti. Il portiere ha parlato anche del campionato italiano e ha fatto i suoi pronostici in merito alla corsa per il titolo.

Ecco chi si giocherà lo scudetto secondo Andujar: "L’Inter, la Juve, il Napoli e il Milan si lotteranno lo scudetto. Ho visto anche il Sassuolo tempo fa che gioca bene, anche l’Atalanta negli ultimi anni è sempre una squadra da seguire, perché fa un bel calcio. Più o meno le squadre al vertice sono sempre le solite”.