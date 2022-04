ANSA - Cessione Milan, in corso la due diligence tra Elliott e Investcorp. Closing a fine stagione

Fonte: ANSA

Tra Elliott e Investcorp, fondo di investimenti del Barhain in trattativa per l’acquisizione del Milan, secondo quanto si apprende è in corso la due diligence, la fase di controllo dei conti e bilanci del club rossonero. Il closing, sempre secondo quanto si apprende, non dovrebbe arrivare prima del termine del campionato che vede il Milan, a cinque giornate dalla fine, in piena lotta per lo scudetto.